Sa tournée sud-américaine vire au cauchemar. Comme à Cordoba et Buenos Aires, Benoît Paire n'a pas réussi à franchir le premier tour mardi soir à Rio, battu par Francisco Cerundolo, 100e joueur mondial, en trois sets (6-3, 4-6, 6-2) et 2h08 sur l'ocre brésilien.. En comptant celui face à Stefanos Tsitsipas au 3e tour de l'Open d'Australie, l'Avignonnais en est même à 4 revers consécutifs. Mais s'il avait montré les prémices d'un redressement à Melbourne en passant les deux premiers tours (dont le 2e contre Grigor Dimitrov), la confiance n'est finalement pas revenue, malgré une volonté réelle de se battre. La frustration était donc maximale à sa sortie du court et ses raquettes en ont payé le prix.

Sur place, Eric Frosio, correspondant de L'Equipe notamment, a filmé la scène (voir ci-dessus). Loin de l'apparente indifférence qu'il affichait la saison dernière à la même époque, Benoît Paire s'est ainsi défoulé parce qu'il était impliqué et n'a pas vu ses efforts payer. Mené d'un set et d'un break (6-4, 4-2), il s'est révolté en alignant quatre jeux pour égaliser à une manche partout, et faire basculer la partie, du moins l'espérait-il.

Mais Paire a été trahi par son service (seulement 44 % de premières balles) et sa fébrilité en coup droit qui lui avait déjà coûté la victoire à Buenos Aires contre Dusan Lajovic. Décidément, quand ça ne veut pas...

