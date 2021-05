Tennis

Berrettini, Sinner, Musetti : "le tennis italien a des pépites qui pèseront lourd sur l'ATP"

Le grand cirque de l'ATP pose ses valises à Rome cette semaine avec ce Masters 1000 dans le Foro Italico. L'occasion pour Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau de s'arrêter sur le cas du tennis italien qui vit un âge d'or avec 10 représentants dans le Top 100 mondial. Et des pépites qui vont monter très haut : Berrettini, Sinner et Musetti. DiP Impact est à retrouver en podcast en intégralité.

