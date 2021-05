Tennis

Il y a 15 ans, Nadal remportait un duel inoubliable contre Federer à Rome

MASTERS 1000 ROME - C'est un de leurs plus formidables matches en commun, et, sur terre battue, à coup sûr leur bataille la plus mémorable. Le 14 mai 2006, Rafael Nadal s'imposait 7-6 au 5e set après plus de cinq heures de jeu contre Roger Federer en finale du Masters 1000 de Rome. 15 ans après, le Majorquin se souvient pour Eurosport de cette victoire pas comme les autres.

00:05:53, il y a 11 minutes