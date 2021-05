Comme en février lors de l’Open d’Australie, Novak Djokovic et Taylor Fritz se sont encore livré un drôle de duel. Emmené en 5 set à Melbourne, le numéro 1 mondial n’a toutefois pas fait de cadeau à l’Américain cette fois, l’emportant en 1h38 de jeu et deux manches (6-3, 7-6), mais avec une interruption de près de 3h en raison de la pluie qui est tombée sur le Foro Italico, alors que le "Djoker" a manqué l'occasion de conclure plus tôt. Le Serbe affrontera Norrie ou Davidovitch-Fokina au prochain tour.

Pour son retour à la compétition, un peu plus de deux semaines après sa défaite dans un match à 23 balles de break loupées face à Karatsev à Belgrade, Djokovic ne s’est pas montré brillant mais suffisamment solide pour dominer le 31e joueur au classement ATP, Taylor Fritz. Le joueur de 23 ans, qui avait perdu un match rocambolesque lors de l’Open d’Australie, a encore donné des maux de tête au quintuple vainqueur du Masters 1000 de Rome et tenant du titre.

Alors qu’il servait pour le match, Djokovic a craqué

Pourtant, tout avait bien démarré pour « Nole », auteur d’un départ canon avec un break et un 3-0 collé d’entrée. Une avance suffisante que le recordman de semaines passées en haut du classement ATP s’adjuge, non sans une belle bataille où le Serbe a notamment du effacer deux balles de débreak. Dans la deuxième manche, l’entame du Djoker a aussi été idéale, avec une nouvelle fois un break obtenu d’emblée.

Mais Fritz, malgré une terre battue rendue lourde par la pluie qui est tombée dès le début du match et revenait par intermittence, a commencé à poser de plus en plus de problèmes à un Djokovic lui aussi déstabilisé par les conditions climatiques et auteur de quelques fautes évitables. Débreaké une première fois, laissant son adversaire revenir à 2 partout, Djokovic a repris le service de son adversaire dans la foulée, avant de se donner le droit de servir pour le gain du match à 5-4.

Mais sous une pluie plus fournie, le numéro 1 mondial est passé totalement à côté de son jeu de service, s’inclinant sur un superbe passing de Fritz pour laisser son adversaire revenir à 5 partout. Furieux, l’homme aux 18 tournois du Grand Chelem a alors incendié l’arbitre, qui a fini par interrompre le match. Trois heures plus tard, emmené dans le tie break, Djokovic a fini par faire la différence, pour passer en huitième de finale, où il devrait pouvoir élever encore son niveau face à un adversaire à sa portée.

Le reste des matches est reporté

"Combien de temps encore vous voulez jouer ?". L'image de Djokovic s'en prenant à l'arbitre a fait le tour des réseaux sociaux. Très énervé, le Serbe a reproché aux officiels du tournoi de Rome de ne pas stopper son match face à Taylor Fritz, malgré un court gorgé d'eau. La rencontre a finalement été arrêtée pendant près de trois heures, avant de reprendre pour voir le Serbe conclure. Mais cette journée pluvieuse sur la Ville Éternelle a perturbé l'organisation du tournoi, reportant la tenue de plusieurs matches.

Pour son entrée en lice, le nouveau numéro 2 mondial Daniil Medvedev pensait défier son compatriote Aslan Karatsev (27e mondial). La rencontre, qui devait se tenir à 19h, a été reportée. Prévu ce matin, le duel entre David Goffin (13e) et Federico Delbonis (64e) pour le compte du 2e tour n'a pas non plus pu se tenir. Chez les femmes, Alizé Cornet (60e) n'a disputé qu'un seul jeu face à Angelique Kerber (26e) et devra vraisemblablement poursuivre la partie demain. La rencontre Konta-Ostapenko reste également à disputer. L'organisation du tournoi n'a pas encore communiqué les nouveaux horaires de ces ces affrontements.

