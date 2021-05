De belles retrouvailles en vue. Alors que neuf des dix premiers mondiaux se retrouveront à l’occasion du Masters 1000 de Rome, à partir de dimanche, certaines affiches font saliver d’avance. Placés dans la même partie de tableau, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas pourraient s’affronter en quart de finale, sept mois après leur demi-finale à Roland Garros, remportée en cinq sets par le Serbe. Dominic Thiem et Andrey Rublev sont les deux autres prétendants "naturels" au dernier carré, dans la partie haute du tableau.

ATP Rome Monfils va mieux et jouera au Foro Italico 29/04/2021 À 14:18

Dans la partie basse, d’autres retrouvailles pourraient opposer Rafael Nadal à Alexander Zverev pour une place en demie. Avec des airs de revanche pour l’Espagnol, sorti en deux manches par l’Allemand jeudi, du côté de Madrid. Du côté des Français, ce premier tour aura l’accent italien puisqu’il réservera des rencontres entre Gaël Monfils et Lorenzo Sonego, Benoit Paire et Stefano Travaglia, et Ugo Humbert et Jannik Sinner. Le vainqueur de cette dernière retrouvera d’ailleurs Nadal dès le second tour alors que Richard Gasquet a hérité de l’Américain Reilly Opelka. Adrian Mannarino affrontera lui un qualifié.

Tennis "Wimbledon et les Jeux Olympiques" : Murray espère passer un bon été IL Y A 3 HEURES