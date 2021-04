Le ciel s'éclaircit pour Gaël Monfils. Forfait à Monte-Carlo puis à Madrid à cause d'une blessure au mollet, le 15e joueur mondial a confirmé jeudi sur les réseaux sociaux qu'l serait bien au rendez-vous du troisième Masters 1000 sur terre battue de la saison à Rome, du 9 au 16 mai prochains. Le numéro 1 tricolore récupère donc bien et en a même profité pour dévoiler son programme jusqu'à Roland-Garros (30 mai-13 juin). Si tout se passe comme prévu, il devrait jouer toutes les semaines suivantes jusqu'au rendez-vous de la Porte d'Auteuil puisqu'il sera à Lyon (17-23 mai) et à Belgrade (22-29 mai).

Un objectif à court terme : retrouver le goût de la victoire et de la confiance

Monfils espère ainsi lancer enfin une saison qui ne lui a pas réussi jusqu'ici, et c'est un euphémisme. Battu en cinq sets par Emil Ruusuvuori dès le 1er tour de l'Open d'Australie en février, il n'avait pu retenir alors ses larmes, dévoilant un mal-être profond sur le circuit avant de faire une pause. Il n'a plus joué en compétition depuis, mais a retrouvé le sourire avec l'annonce de son futur mariage avec Elina Svitolina.

Monte-Carlo devait consacrer son retour à la compétition pour le printemps sur terre battue, mais cette blessure au mollet l'a donc reporté de quelques semaines. Reste à savoir si son corps le laissera suffisamment tranquille dans les semaines qui viennent pour lui permettre d'enchaîner les matches et de retrouver la confiance qui lui manque cruellement depuis la reprise du circuit l'été dernier. Monfils n'a ainsi plus gagné le moindre match depuis plus d'un an et un quart de finale face à Richard Gasquet à Dubaï en février 2020.

