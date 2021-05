Tsitsipas dompte Berrettini

Solide comme un roc. C'est ainsi que l'on pourrait décrire Stefanos Tsitsipas après sa performance jeudi en huitième de finale à Rome. Opposé à un Matteo Berrettini en grande confiance après sa finale à Madrid, le Grec a impressionné par son calme, sa rigueur et sa précision. D'autant qu'avec le retour du public (jauge à 25 %), son adversaire italien bénéficiait d'un allié de poids. Mais c'est bien le numéro 5 mondial qui s'est imposé en deux manches (7-6, 6-2) et 1h36 de jeu, dans ce match de très grande qualité surtout dans le premier set. Il a ainsi gagné le droit de croiser le fer face au numéro 1 mondial Novak Djokovic, impressionnant vainqueur d'Alejandro Davidovich Fokina (6-2, 6-1), en quart.

ATP Rome Nadal résiste à tout IL Y A 13 MINUTES

Dans des conditions rendues rapides par le soleil romain qui a rendu la terre battue très sèche, la première manche a mis en scène un duel de serveurs assez exceptionnel. Les deux joueurs ont pris l'initiative à la moindre balle courte, avec une réussite exemplaire : 16 coups gagnants et 6 fautes directes pour Matteo Berrettini, 10 et 2 du côté de Tsitsipas. Avant le tie-break inévitable, l'Italien n'avait même perdu qu'un petit point sur ses engagements. La manche allait donc se jouer sur un détail et un point remporté au filet par le Grec, malgré les protestations de son adversaire, persuadé que la balle avait rebondi deux fois avant que Tsitsipas ne la remette.

Et Berrettini ne s'est finalement jamais remis de ce tournant. Une fois la première manche perdue, il s'est montré moins saignant, plus passif à l'échange et a fini par le payer dans le troisième jeu du second acte. Impeccable de concentration et visiblement bien plus frais après sa sortie précoce à Madrid, Tsitsipas a continué d'appuyer sur l'accélérateur, ne commettant en tout que 7 petites erreurs dans cette partie et voyant ses prises d'initiatives quasiment toujours récompensées (7 montées gagnantes sur 8 au filet). Pas de doute, le champion de Monte-Carlo et finaliste de Barcelone est prêt pour le défi Djokovic.

Auger-Aliassime n'a pas trouvé la clé

Un peu plus tard dans la journée, Félix Auger-Aliassime a manqué une belle opportunité de rallier les quarts de finale. Opposé à Federico Delbonis, 64e mondial, le jeune Canadien était favori sur le papier, mais les qualités de terrien du gaucher argentin ont fait la différence. Déjà tombeur facile d'un membre du Top 20 cette semaine en la personne de David Goffin, Delbonis l'a emporté en deux manches (7-6, 6-1) et 1h51 de jeu. Et une belle opportunité se présente à lui de rallier le dernier carré puisqu'il sera opposé à Reilly Opelka, vainqueur d'Aslan Karatsev, en quart de finale.

Dans cette partie, tout s'est joué dans le premier set qui laissera quelques regrets à Auger-Aliassime. Car s'il a concédé le break d'entrée, le nouveau protégé de Toni Nadal a ensuite refait son retard, mené 5-4 et obtenu une balle de set à la relance. Il n'a pas réussi à la convertir et a perdu le tie-break dans la foulée. Dans le second acte, il a totalement lâché prise, accumulant les fautes directes (40 en tout). Un manque de rigueur qui ne sera pas forcément du goût de son coach.

ATP Rome Berrettini a tenu le bras de fer un set, puis Tsitsipas s'est envolé : le résumé IL Y A 2 HEURES