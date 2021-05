Garcia manque son rendez-vous avec Barty

Caroline Garcia n'a pas pu enchaîner. La Française, qui renouait avec la terre battue en Italie après Miami fin mars, a dû baisser pavillon mercredi en deux sets (6-4, 6-4) et 1h27 de jeu face à la Russe Veronika Kudermetova qui en est à son quatrième tournoi sur ocre. Arborant un bandage à la cuisse, la Française n'était peut-être pas à 100 % de ses moyens, malgré une honorable résistance.

Il s'agissait de son premier tournoi depuis l'annonce de la fin de sa collaboration avec son père. Elle a ainsi dévoilé au début du mois qu'elle s'entraînait désormais avec Gabi Urpi à l'académie Nadal à Majorque. Kudermetova, qui avait déjà sorti au 1er tour la tête de série numéro 14 Elise Mertens, aura un défi de taille en huitième de finale, puisqu'elle affrontera la numéro 1 mondiale et finaliste à Madrid Ashleigh Barty. L'Australienne a dominé mercredi matin la Kazakhe Yaroslava Shvedova 6-4, 6-1.

Mladenovic laisse passer sa chance

Toutes les chances tricolores de figurer en huitièmes de finale reposaient donc sur Kristina Mladenovic plus tard dans la journée. Mais la dernière Française en lice n'a pu faire mieux que sa compatriote. Elle s'est inclinée en deux manches également (7-5, 6-3) et 1h42 de jeu au 2e tour contre la Croate Petra Martic, 25e joueuse mondiale. Cette dernière se mesurera soit à Serena Williams, soit à Nadia Podoroska, en huitième de finale.

Et Mladenovic aura certainement quelques regrets. Elle a ainsi pris le meilleur départ, breakant son adversaire d'entrée avant de mener 5-3 et de servir pour le gain du premier set. Malheureusement pour elle, son bras s'est alors tendu et elle a perdu quatre jeux d'affilée pour voir son adversaire virer en tête. Encore handicapée par 8 doubles fautes, la Française n'a pu marquer qu'un point sur deux derrière sa première balle et a, peu à peu, lâché prise.

