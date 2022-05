Daniil Medvedev a goûté à la place de numéro un mondial pendant trois semaines au carrefour des mois de février et mars. il y a donc fort à parier que le Russe a très envie de redevenir patron du circuit. Si cette semaine, où il fera son retour à Genève, Medvedev pensera plutôt à retrouver ses sensations, elle pourrait s'achever avec une belle surprise. Son retour tout en haut du classement ATP déprendra évidemment de son parcours en Suisse mais aussi, et surtout, de celui de Novak Djokovic à Rome. Tout simplement parce que le Serbe a bien plus à perdre.

Ad

Un coup d'oeil sur les résultats des deux hommes il y a un an sur la terre battue romaine suffit à comprendre tout l'enjeu de la semaine qui arrive. En 2021, Novak Djokovic avait échoué en finale face à son meilleur ennemi, Rafael Nadal, alors que Daniil Medvedev avait "sauté" dès le 2e tour contre Aslan Karatsev. Le premier remet donc en jeu 600 points (590 en réalité, puisqu'il est assuré des 10 points du 1er tour, dont il est exempté) et l'autre… dix seulement.

ATP Rome Djokovic en quête d'un dernier test avant Roland : "Je suis sur la bonne voie" IL Y A 14 HEURES

Un bras de fer remporté contre un Djoko remonté : Nadal a fait le plein de confiance avant Roland

Djokovic doit aller en finale à Rome

A l'heure actuelle, et avant Rome et Genève, Djokovic compte 270 points d'avance sur Medvedev. Virtuellement, il est donc derrière son rival au classement ATP avec 310 points de retard, mais ceci ne tient évidemment pas compte des possibles points marqués, par l'un et par l'autre cette semaine. L'actuel numéro un mondia a l'avantage de jouer un Masters 1000 alors que Genève n'est classé qu'en 250. La balle est donc dans son camp.

A la tête d'un total de 7 980 points, Medvedev pourrait, en cas de victoire en Suisse, porter celui-ci à 8 230 avec les 250 unités promises au vainqueur. Avec ses 7 660 points, Novak Djokovic aurait donc besoin d'une… finale au moins (600 points) pour être certain de conserver son trône encore quelques semaines, soit jusqu'à la fin de Roland-Garros. Dans tous les autres cas, l'un et l'autre se surveilleront à distance.

Puisque c'est lui qui revient de blessure, prenons l'exemple d'un sortie de route précoce de Medvedev à Genève. S'il venait à perdre d'entrée, au 2e tour, il n'inscrirait que 20 petits points, portant son total à 8 000 points tout rond. Dans ce cas, une demi-finale (360 points) suffirait à "Djoko" pour aborder Roland-Garros en tant que tête de série numéro un. Mais une seule victoire de Medvedev l'obligerait à aller au moins en finale. Si tel était le cas, il sauverait ainsi encore sa place… avant de devoir se battre pour ses 2000 points de son succès à Roland-Garros 2021.

ATP Rome Kachanov fait plier Zepperi IL Y A 16 HEURES