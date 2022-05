Par son exploit madrilène, Carlos Alcaraz l'a presque totalement éclipsé. Mais Novak Djokovic est bel et bien de retour. Car pour faire un match monumental comme leur demi-finale de plus de trois heures et demie dans une Caja Magica électrique, il fallait être deux évidemment. Et si le Serbe a finalement dû s'incliner, cela s'est joué à des détails, comme l'avait d'ailleurs rappelé son vainqueur, pas sûr de savoir ce qui avait la différence entre eux. Le numéro 1 mondial est ainsi entré de plain-pied dans sa saison 2022 avec un sens certain du timing.

Et pourtant, la tâche était immense pour Djokovic. Après l'incroyable imbroglio australien et son choix confirmé de ne pas se faire vacciner, il n'avait ainsi pu jouer qu'un tournoi lors des trois premiers mois de l'année, à Dubaï où il avait été battu par Jiri Vesely en quart de finale. Deux matches, une victoire et une défaite, avant le printemps sur terre battue : tel était donc son bilan. Pas idéal pour relancer la machine, surtout sur une surface qui lui sied moins bien que son dur adoré. Son élimination d'entrée à Monte-Carlo n'a ainsi fait que confirmer l'ampleur du défi.

Il fallait juste être patient et avoir confiance dans le fait que tout allait se mettre en place

Touché mentalement de son propre aveu par sa détention australienne et tout le battage médiatique autour, Djokovic était engagé dans un contre-la-montre périlleux. Mais après des semaines difficiles, il est peut-être en train de gagner grâce à son expérience.

"A Dubaï et Monte-Carlo, et j'étais loin de mon meilleur niveau. Je me sentais très rouillé sur le court, je ne frappais pas la balle aussi proprement que je l'aurais voulu. Et physiquement aussi, je n'avais pas assez de réserves. Ça m'a frustré parce que j'avais hâte de revenir à la compétition après plusieurs mois de pause, et je voulais faire de mon mieux. Mais d'une certaine façon, je devais m'attendre à ne pas avoir les meilleures sensations. Il faut jouer davantage pour se sentir mieux, en particulier sur terre battue", a-t-il ainsi confié à Tennis Channel voici quelques jours à Madrid.

Avant d'ajouter : "Il fallait juste être patient autant en match que dans mes entraînements quotidiens, dans l'approche détaillée de chaque coup. Et ensuite avoir confiance dans le fait qu'à un moment donné, tout allait se mettre en place. A Belgrade, je sentais déjà que ça allait de mieux en mieux, mis à part sur le plan physique. Et ici (à Madrid, NDLR), c'est encore mieux : j'ai eu 10 jours pour bien me préparer et j'ai mis l'accent sur l'endurance et sur ma condition physique."

En avance sur ses temps de passage sur terre de 2021

Incontestablement, le travail du numéro 1 mondial a déjà porté ses fruits. Il a certes eu la chance d'atteindre le dernier carré en Espagne en gagnant seulement deux matches. Mais la manière dont il a répondu à l'intensité de Carlos Alcaraz samedi dernier, et ce jusqu'au bout du tie-break décisif, est plus que rassurante. Surtout quand on compare à cette fin de match à celles contre Alejandro Davidovich Fokina et Andrey Rublev, respectivement à Monte-Carlo et Belgrade où Djokovic avait littéralement explosé en vol.

Un combat titanesque, Alcaraz survolté : revivez la fantastique demi-finale

"J'ai joué du très bon tennis. Le meilleur de cette année en ce qui me concerne. Quand la déception d'avoir perdu ce match passera, je tirerai probablement beaucoup de positif de cette semaine. Je pense que je suis sur la bonne voie, assurément", a d'ailleurs commenté le Serbe après sa défaite madrilène, entre lucidité et colère froide. Lors de cette conférence de presse, il ne s'est d'ailleurs pas montré très loquace, tant la frustration était présente. Un bon signe quand on connaît l'animal, féroce compétiteur.

Djokovic débarque donc à Rome avec 9 matches de terre battue derrière lui et des repères de plus en plus solides. Au petit jeu des comparaisons, il semble même en avance sur ses temps de passage de l'an dernier sur ocre. Quand il avait débuté son aventure italienne, il sortait d'un bloc d'entraînement qui l'avait conduit à faire l'impasse à Madrid. Et c'est au Foro Italico qu'il avait vraiment repris confiance avec notamment une victoire à l'arraché contre Stefanos Tsitsipas en quart et une finale perdue honorablement face à Nadal.

Une demie et un 59e "Djokodal" en ligne de mire

Nadal justement, il pourrait le croiser pour la première fois en 2022 en demi-finale. Ce serait assurément un test utile pour voir où il en est vraiment dans des conditions qui seront bien plus proches de celles de Roland-Garros qu'à Madrid. Il pourrait ainsi peaufiner ses derniers réglages face au lift du Majorquin, notamment à la relance en revers, un coup qu'il maîtrise parfaitement mais sur lequel il a souffert en Espagne contre Alcaraz. "Je lui ai donné des points gratuits à de nombreuses reprises. Son kick avec l'altitude est immense ici (à Madrid, NDLR), et c'était juste difficile de contrôler sa balle. Je ne sentais pas bien mon retour de ce côté", avait-il indiqué.

L'autre source de motivation pour rallier le dernier carré est toute trouvée : s'il y parvient, Djokovic conservera au moins une semaine de plus sa place de numéro 1 mondial et son statut de tête de série principale à Roland-Garros. Débarrassé de Carlos Alcaraz cette semaine, il a une belle opportunité de marquer les esprits en allant chercher un 6e titre en Italie. Un tel triomphe romain lui permettrait d'être définitivement sur les rails en vue de la défense de son titre à Roland-Garros.

