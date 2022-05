Alea jacta est. On connaît désormais les contours du dernier Masters 1000 sur terre battue de la saison. Vendredi, le tirage au sort du tableau du simple messieurs à Rome (8-15 mai) a livré son verdict et il rappelle celui du tournoi madrilène encore en cours. Eliminé en quart de finale dans la Caja Magica, Rafael Nadal figure ainsi à nouveau dans la partie haute du tableau en Italie, où il pourrait donc retrouver le numéro 1 mondial Novak Djokovic dans le dernier carré. Mais cette fois, le Majorquin ne devra pas défier Carlos Alcaraz avant la finale puisque ce dernier se retrouve dans la partie basse avec Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas.

Nadal pourrait ainsi avoir une entrée en lice périlleuse à gérer au 2e tour face au géant John Isner. Si la logique est respectée, il défierait par la suite Denis Shapovalov en huitième, puis éventuellement Casper Ruud en quart de finale, même si le Norvégien traverse une période plus délicate en ce moment. Djokovic, de son côté, pourrait débuter contre Aslan Karatsev avant de croiser le fer face à Reilly Opelka (si celui-ci se défait de Stan Wawrinka puis de Borna Coric). Puis, le dernier obstacle sur la route du numéro 1 mondial, avant de retrouver éventuellement son rival majorquin en demie, serait théoriquement Félix Auger-Aliassime.

