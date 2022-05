Novak Djokovic n'aura pas eu à beaucoup s'employer pour disposer de Stanislas Wawrinka. Dans un match aux odeurs de classique, le score a finalement très vite tourné en faveur du Serbe (6-2, 6-2). Trop juste après une longue période sans jouer, Wawrinka n'aura rien pu faire pour tenter d'enrayer la machine Djokovic. Le numéro 1 mondial affrontera Félix Auger-Aliassime au prochain tour.

Si l'on oubliait le contexte du match, un huitième de finale entre Novak Djokovic et Stan Wawrinka aurait pu paraître alléchant. Pourtant, le manque de jeu du Suisse, qui n'avait plus gagné un match avant ce tournoi depuis janvier 2021, l'a complètement enterré. Physiquement en dessous, dominé dans la plupart des compartiments du jeu, Wawrinka a dû faire face à un rouleau compresseur.

Tout de suite dans le match, Djokovic a breaké d'entrée. Très juste dans ses choix en plus d'afficher une régularité sans faille, le Serbe n'a laissé que très peu de chance à son adversaire. Souvent dépassé, Wawrinka a alors tenté de repousser les assauts adverses par des balles longues et croisées mais avec trop peu de précision.

Auteur de nombreuses fautes, le Suisse s'est vu donner un premier set sans réel combat face au numéro 1 mondial, beaucoup plus en jambes que lui. Durant la seconde manche, les débats se sont légèrement équilibrés. Plus agressif, un peu plus régulier, Wawrinka s'est offert de nombreuses balles de break. Sans réel succès.

Le Suisse a finalement perdu pied après avoir réussi à débreaker à 4-1 dans le deuxième set, en offrant un autre break juste après. Une victoire sans souci pour le numéro 1 mondial qui ne cesse de monter en puissance au fur et à mesure des matches. Il affrontera en quart de finale le Canadien Félix Auger-Aliassime, très certainement plus en jambe que son adversaire d'aujourd'hui.

