Pierre-Hugues Herbert n’ira pas plus loin à S-Hertogenbosch. Le Français est tombé sur plus fort que lui au 2e tour face à David Goffin qui l’a battu en deux sets (6-3, 7-5) et 1h31 de jeu, jeudi. Sur le gazon néerlandais, le Belge a confirmé son regain de forme, déjà entrevu à Roland-Garros où il avait pris un set à Rafael Nadal au 3e tour voici deux semaines. Il retrouvera en quart de finale le vainqueur du match entre Adrian Mannarino et Fernando Verdasco.

D’entrée, David Goffin a cueilli à froid Pierre-Hugues Herbert avec un break. Le Belge a ensuite bien protégé son engagement (13 aces dans le match) pour empocher logiquement le premier set (6-3). Le Français a bien réagi, ravissant pour la seule fois de la partie le service adverse en début de seconde manche (6-3, 1-3), mais il n’a pas réussi à tenir son avantage. Dans des conditions venteuses difficiles, Goffin s’est montré finalement le plus précis et le plus régulier et, après un nouveau break arraché à 5 jeux partout, a validé une victoire méritée. C’est son troisième succès en autant de confrontations face à l’Alsacien.