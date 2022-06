C'est la belle histoire de la semaine du côté du tournoi de Rosmalen. Successivement tombeur de Taylor Fritz (6-7, 7-5, 6-4) puis d'Hugo Gaston (7-6, 6-4) un peu plus tôt, Tim van Rijthoven avait déjà de jolis faits d'armes à mettre à son actif au moment de croiser le fer avec Félix Auger-Aliassime (n°9 à l'ATP), ce samedi. Grand favori de cette demie, le Canadien a pourtant, lui aussi, mordu la poussière face à l'enthousiasme du jeune Néerlandais.

Vainqueur de la première manche en un peu plus d'une demi-heure de jeu, le 205e joueur mondial a ensuite accusé le coup face à FAA, qui semblait avoir pris les choses en mains. Mais les débats se sont rééquilibrés et le natif de Rosendael l'a emporté au bout du suspense et du tie-break, en trois sets et 2h05' de jeu. Il ne lui reste plus qu'une marche à gravir pour que son incroyable semaine devienne encore plus mémorable.

