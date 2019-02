ATP 500 - Rotterdam : Stefanos Tsitsipas éliminé dès le premier tour par Damir Dzumhur

Les lendemains ne chantent pas pour Stefanos Tsitsipas. Demi-finaliste surprise et spectaculaire à l'Open d'Australie, le Grec n'a depuis remporté qu'un seul match en deux tournois. Battu à Sofia par Monfils en quart de finale, le 12e joueur mondial a cette fois chuté dès son entrée en lice à Rotterdam. Son bourreau s'appelle Damir Dzumhur vainqueur en trois manches (6-4, 1-6 et 7-5) et 1h39 de jeu.

Breaké dès le troisième jeu du premier set, Tsitsipas était revenu à hauteur de Dzumhur dans le jeu suivant mais il a de nouveau lâché son engagement à 3-3. Cette fois, le Bosnien ne laissait pas s'envoler cet avantage pour conclure la manche (6-4). Alors qu'il semblait avoir retrouvé un niveau de jeu suffisant pour déborder le 56e joueur à l'ATP, comme il l'a fait dans la seconde manche remportée aisément (1-6), le récent demi-finaliste de l'Open d'Australie retombait dans ses travers en début de troisième set jusqu'à être mené 4-1. Revenu à hauteur, il craquait finalement en fin de partie (7-5) pour encaisser sa quatrième défaite de la saison, la troisième avant le dernier carré.