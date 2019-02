ATP Rotterdam : Stan Wawrinka élimine Benoît Paire au 1er tour (7-6, 6-1)

L'espoir aura été de courte durée. Benoît Paire, 58ème joueur mondial, n'a rien pu faire face à Stan Wawrinka lors du premier tour du tournoi ATP de Rotterdam, lundi. Supérieur dans l'échange au fil de la rencontre, le Suisse, 68ème joueur mondial, s'est imposé en deux sets (7-6 [4], 6-1), sans forcer, même si le premier set est longtemps resté indécis.

Et pourtant, le Français a pensé un temps créé l'exploit quand il a breaké le Suisse lors du huitième jeu du match (5-3). C'était sans compter sur la résilience de Wawrinka qui, au pied du mur, a libéré ses coups pour sauver trois balles de sets et débreaker dans la foulée. Fort de cette dynamique, le Suisse a entamé avec confiance le tie-break en gardant constamment l'avantage au score pour s'adjuger le premier set (7-6 [4]).

Un choc contre Raonic ou Kohlschreiber

Une issue qui a très fortement entamé les espoirs de l'Avignonnais à l'abord du second set. Quand Wawrinka s'est montré plus précis, Paire a manqué de discipline tant dans le jeu que dans l'attitude. Rapidement mené (1-4), le Français était davantage préoccupé à terminer au plus tôt ce match plutôt qu'à aller le chercher. Stan Wawrinka, qui n'en demandait pas tant, a alors engrangé les jeux pour glaner le second set sans souci et s'imposer (7-6 [4], 6-1).

En 8es de finale, le Suisse affrontera le vainqueur entre la tête de série n°4, Milos Raonic, et l'Allemand Philipp Kohlschreiber.