Gaël Monfils garde le rythme. Sacré à Montpellier dimanche dernier, le Français a idéalement lancé la défense de son titre à Rotterdam mercredi. Il s’est imposé très aisément (6-3, 6-2) en un peu plus d’une heure de jeu (1h11 exactement) face au Portugais Joao Sousa, 68e joueur mondial, enregistrant ainsi sa cinquième victoire consécutive sur le circuit. Pour une place en quart de finale, il retrouvera un adversaire qu’il connaît bien en la personne de son compatriote et ami Gilles Simon, vainqueur beaucoup plus laborieux de Mikhail Kukushkin (7-6, 3-6, 6-3) plus tôt dans la journée.

Trois jours après avoir célébré son 9e trophée glané en carrière sur le circuit, il s’est parfaitement remobilisé. S’il est encore loin de son objectif avoué cette semaine – aller chercher un deuxième titre consécutif –, Gaël Monfils n’a pas gaspillé d'énergie inutilement en début de campagne pour défendre son bien aux Pays-Bas. Très sérieux, dans sa bulle, le 9e joueur mondial est resté sur sa lancée pour maîtriser de bout en bout un premier tour qui pouvait s’avérer piégeux s’il avait été plus dilettante.

Sousa rapidement écœuré à l'échange

Car si le Parisien n’a, a priori, fait que respecter son rang, la manière en dit davantage sur son état d’esprit. Coutumier des départs diesel, il n’a connu, cette fois, aucun retard à l’allumage, loin s’en faut. Un break d’entrée dans chaque set, voilà un sacré message envoyé à un adversaire rapidement frustré, bien que combatif et accrocheur. Seule zone d’ombre ? Une légère déconcentration qui a coûté à "La Monf’" un débreak en début de match (de 3-0 à 3-2), mais il s’est rapidement repris.

Ecœuré par la couverture de terrain du Français, Sousa s’en est agacé et, une fois derrière, les fautes ont commencé à pleuvoir de son côté. Monfils, lui, a géré son match en père peinard. Souvent dans sa zone de confort à deux mètres de sa ligne de fond. Le plus souvent vainqueur quand les échanges ont duré, il a aussi avancé dans le court quand la nécessité s’en faisait sentir, comme pour montrer à son adversaire qu’il n’était pas qu’un inlassable défenseur.

Malgré son énergie débordante, l’intensité mise dans chaque frappe, le Portugais s’est assez vite retrouvé à court de solutions et son pourcentage de premières balles ne l’a pas aidé (47 %). Constamment sous pression sur son service, il a écarté courageusement plusieurs balles de double break dans le deuxième set avant de le céder en fin sur une double faute. Monfils a conclu dans la foulée, le poing serré. La première étape de son pari de la semaine est un succès total, mais il en reste quatre autres à valider.