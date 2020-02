Stefanos Tsitsipas a vaincu le signe indien. Battu au premier tour du tournoi de Rotterdam en 2017 et 2019, le Grec sera au deuxième tour de l'édition 2020. Mais que ce fut compliqué et long (2h07) ce mardi pour l'actuel 6e joueur mondial, poussé dans ses retranchements par Hubert Hurkacz. En effet, le Polonais a dominé le premier set, remporté à l'issue du jeu décisif (7-2). L'actuel 29e joueur à l'ATP a même mené la vie dure à Stefanos Tsitsipas au début du deuxième set. Mais finalement, le Grec a trouvé la clé et s'est envolé dans cette partie.

Vidéo - Hurkacz - Tsitsipas : le résumé 02:34

C'était la sixième confrontation entre les deux joueurs. Pour la cinquième fois, Stefanos Tsitsipas l'a emporté. Ce mardi, le demi-finaliste de l'Open d'Australie 2019 s'est montré plutôt efficace sur sa mise en jeu (81% de points gagnés sur son premier service). En retour, il a également gêné son adversaire du jour : à six reprises il a pris le service d'Hubert Hurkacz, qui a dû sauver onze balles de break au total. Finalement, Stefanos Tsitsipas s'en sort bien, et il sera au second tour du tournoi de Rotterdam face à Aljaz Bedene.