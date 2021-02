Après Nadal, Medvedev, Monfils et Wawrinka, Rotterdam s'offre Tsitsipas

C'est incontestablement un gros coup dur pour Richard Krajicek, le directeur du tournoi, qui pouvait se prévaloir d'un tableau de rêve avec 6 membres du Top 10 voici encore quelques jours. Il lui en reste 4 - Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev (wild-card) et Andrey Rublev -, après les forfaits de Matteo Berrettini, touché aux abdominaux, et donc de Rafael Nadal. Le plateau sera tout de même relevé, puisque le tenant du titre Gaël Monfils, Denis Shapovalov, Roberto Bautista Agut, Milos Raonic, David Goffin, Félix Auger-Aliassime, Stan Wawrinka ou encore Karen Khachanov seront aussi de la partie.

"C'est avec une grande tristesse que je déclare forfait. Comme la plupart des fans le savent, j'ai souffert de problèmes de dos à Adélaïde puis à Melbourne. Nous avons trouvé une solution temporaire qui m'a permis de jouer la seconde semaine de l'Open d'Australie. Une fois de retour en Espagne, j'ai vu mon médecin et il m'a conseillé avec le soutien de mon équipe de ne pas jouer la semaine prochaine. J'étais impatient à l'idée de revenir à Rotterdam et aux Pays-Bas, et c'était l'année parfaite pour le faire du point de vue du calendrier. J'espère y retourner à bientôt", a notamment indiqué Nadal dans un communiqué.