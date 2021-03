C’est ce qui s’appelle débloquer son compteur avec la manière. Kei Nishikori n’avait toujours pas gagné cette saison, ses précédentes tentatives en 2021 se soldant par deux défaites contre Daniil Medvedev et Diego Schwartzman à l’ATP Cup, et une troisième contre Pablo Carreno Busta au 1er tour de l’Open d’Australie. Mais lundi, le Japonais a donc renoué avec le succès sur le circuit, son premier depuis Roland-Garros en octobre dernier, en disposant de Félix Auger-Aliassime, 19e à l’ATP, en deux sets (7-6, 6-1) et 1h38 de jeu au 1er tour du tournoi de Rotterdam. Il sera opposé au vainqueur du duel 100 % australien entre Alex de Minaur et John Millman lors de son prochain match.

Pour la quatrième fois d'affilée en ce début d'année, Nishikori se voyait donc confronté à un membre du Top 20. Un vrai défi pour l'ex-numéro 4 mondial qui a été éloigné du circuit pendant plus d'un an (entre août 2019 et septembre 2020) à cause d'une opération au coude, mais aussi un moyen fiable de jauger ses progrès ces derniers mois. Et après trois échecs, il a donc décroché sa première victoire sur un adversaire de ce calibre depuis plus de deux ans (Grigor Dimitrov à Brisbane en janvier 2019, NDLR).