Rafael Nadal a dévoilé (un peu plus) son programme de début de saison. Mardi, la participation prochaine du numéro 2 mondial au tournoi de Rotterdam (1er-7 mars), après l'ATP Cup et l'Open d'Australie à Melbourne, a été rendue publique par le tournoi néerlandais. En faisant ce choix, le Majorquin innove presque, lui qui ne s'était aventuré que deux fois aux Pays-Bas en 2008 et 2009, voici plus d'une décennie donc. Il vient renforcer un plateau déjà très relevé puisque Daniil Medvedev, Stan Wawrinka, Jannik Sinner ou encore Kei Nishikori font partie des engagés.