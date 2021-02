Mais le vrai coup dur pour Krajicek a incontestablement été le forfait de Rafael Nadal, qui était censé rejouer aux Pays-Bas pour la première fois depuis… 2009. Toujours touché au dos, l’Espagnol a suivi les conseils de son médecin. Bien que moins prestigieux qu’à l’origine, le plateau n’en reste pas moins riche puisque 4 membres du Top 10 seront sur la ligne de départ : Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et Andrey Rublev. A ceux-ci il faut ajouter Roberto Bautista Agut, David Goffin, Félix Auger-Aliassime ou encore Stanislas Wawrinka, soit 8 des 20 meilleurs joueurs du monde. A noter qu’Andy Murray a bénéficié d’une wild-card . On a quand même vu pire comme tableau.

Et dans ce cas, en plus du niveau de jeu affiché à Melbourne, un autre facteur pourrait bien l’aider à aller loin dans le tournoi : en cas de finale à Rotterdam, il dépossédera Nadal de son rang de dauphin, puisqu’il n’accuse que 115 points de retard sur le Majorquin au classement. Il deviendrait ainsi le premier joueur hors "Big Four" (Federer, Nadal, Djokovic et Murray) à atteindre l’une des deux premières places mondiales depuis Lleyton Hewitt la semaine du 18 juillet 2005. Si les conditions indoor devraient lui convenir, Medvedev n’a toutefois jamais fait mieux qu’une demie en 2019 aux Pays-Bas, en trois participations.