Tennis

ATP Rotterdam, 1er tour : Lehecka - Shapovalov : les temps forts

Retrouvez en images les temps forts de la victoire de Jiri Leheka face à Stefanos Tsitsipas, au 1er tour du tournoi ATP 500 de Rotterdam. Le Tchèque, 137e mondial, a eu besoin de deux sets pour éliminer le Canadien, 12e mondial et récent quart de finaliste à l'Open d'Australie, pour rallier le deuxième tour. Et signer sa plus belle performance en carrière. Il affrontera Botic van de Zandschulp.

00:03:28, il y a 8 heures