Le champion sortant poursuit son petit bonhomme de chemin. Jeudi, Andrey Rublev s'est montré très solide pour prendre la mesure du Sud-Coréen Soonwoo Kwon à Rotterdam. Le Russe a imposé sa cadence en fond de court pour l'emporter en deux manches (6-3, 6-3) et 1h20 de jeu au 2e tour dans les conditions indoor néerlandaises. Il s'agit donc de sa 7e victoire consécutive dans le tournoi et il tentera d'en ajouter une supplémentaire en quart de finale contre le vainqueur du match entre le Néerlandais Tallon Griekspoor et le Hongrois Marton Fucsovics.

Kwon a pourtant donné une belle réplique à l'échange à Rublev. A l'aise dans les déplacements latéraux, le Sud-Coréen n'a pas refusé le bras de fer, mais a fini par céder son service au 6e jeu, sous les coups de boutoir adverses. Il a même obtenu 4 balles de débreak dans la foulée, mais n'a pu les convertir. De l'autre côté du filet, la tête de série 2 a pris, quant à elle, de plus en plus confiance et a encore fait la différence à sa 4e occasion dans le 5e jeu dans la seconde manche. Auteur de 17 coups gagnants en tout, il a même conclu sur le service adverse.

Tsitsipas a mis le turbo

"Le premier set était d'un haut niveau, avec des échanges longs et à haute intensité. Mon coeur battait vite, c'était un match dur et j'ai dû beaucoup courir", a d'ailleurs considéré Rublev après sa victoire, rendant ainsi hommage à son adversaire.

Un peu plus tard dans la journée, Stefanos Tsitsipas s'est montré encore plus expéditif. Alors qu'il avait abandonné un set lors de son entrée en lice contre Alejandro Davidovich Fokina, le Grec est clairement monté en puissance jeudi. Opposé au Biélorusse Ilya Ivashka, 48e mondial, il a fait la différence en fin de premier set pour ne plus regarder derrière lui ensuite et s'imposer (6-4, 6-1) en 1h10 de jeu.

Si la tête de série numéro 1 a obtenu 4 balles de break dès ses deux premiers jeux de relance, son adversaire a d'abord tenu bon. Puissant en fond de court, Ivashka a même obtenu à son tour une occasion de breaker à 4 jeux partout. De quoi instiller le doute dans la tête de Tsitsipas ? Loin s'en faut, puisque l'intéressé a remporté son jeu de service, lançant ainsi une série de 7 jeux gagnés pour sceller le score de la partie (passant de 4-4 donc à 6-4, 5-0). Particulièrement efficace derrière ses premières balles (81 % de réussite), le Grec semble avoir désormais trouvé ses marques et passera un premier test intéressant contre Alex de Minaur pour une place en demie.

