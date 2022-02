Dire qu'il n'avait jamais gagné un match dans un grand tableau sur le circuit ATP avant cette semaine. Jiri Lehecka n'en finit plus de surprendre à Rotterdam. Le Tchèque de 20 ans, issu des qualifications et 137e mondial, avait déjà créé l'événement en éliminant Denis Shapovalov au 1er tour avant de confirmer en renversant Botic van de Zandschulp. Et vendredi, c'est le talentueux Lorenzo Musetti qui a fini par céder sous ses coups en trois sets (6-3, 1-6, 7-5) et un peu plus de deux heures de jeu (2h09 précisément) en quart de finale. Pour sa première demie, Lehecka défiera la tête de série 1 du tournoi, Stefanos Tsitsipas, qui a battu Alex de Minaur (6-4, 6-4).

Est-ce une semaine de rêve ou l'acte de naissance d'un joueur amené à percer au plus haut niveau ? Toujours est-il que Jiri Lehecka a poursuivi sur sa formidable lancée vendredi, s'adjugeant la victoire dans un duel de haute tenue face à Lorenzo Musetti. Bluffant d'explosivité et de percussion en fond de court, le qualifié tchèque a aussi montré des qualités mentales certaines pour reprendre le dessus dans la manche finale alors qu'il accusait un break de retard et restait même sur une série de 7 jeux perdus (de 6-3, 1-1 à 6-3, 1-6, 0-2).

354e début 2021, Lehecka va entrer dans le Top 100

Percutant donc, Lehecka s'est appuyé sur une excellente qualité de première balle (73 % en moyenne, 81 % sur le premier set et 74 % sur le dernier) qui a fini par faire la différence. Quand il a marqué le coup dans ce secteur en cours de deuxième set, Musetti a su en profiter. L'Italien, très inspiré aussi avec son jeu tout en variations, avait d'ailleurs bien cru faire basculer la rencontre en tenant son premier jeu de service de cette deuxième manche, sauvant par la même occasion 5 balles de break en plus de 15 minutes de lutte. Le début de troisième acte semblait confirmer son élan, avant que Lehecka ne hausse à nouveau considérablement le ton.

Volées claquées, revers gagnants longs de ligne, amorties et petit jeu : les deux hommes ont fait feu de tout bois dans ce troisième set de toute beauté (ils ont d'ailleurs tous les deux frappé plus de coups gagnants que commis de fautes directes). Et Lehecka a eu le dernier mot sur un dernier break. Alors qu'il était 354e mondial début 2021, le Tchèque, qui avait gagné deux Challengers la saison dernière, est désormais assuré d'intégrer le Top 100 lundi prochain. Mais avant cela, il compte bien pousser le plus loin possible son aventure néerlandaise.

