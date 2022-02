Tennis

ATP Rotterdam - Stefanos Tsitsipas - Jiri Lehecka : le résumé

ATP ROTTERDAM - Surpris dans le premier set par Jiri Lehecka, Stefanos Tsitsipas a fait parler son statut de 4e joueur mondial et tête de série n°1 pour prendre le dessus du jeune Tchèque, 137e joueur mondial et issu des qualifications, 4-6, 6-4, 6-2, samedi en demi-finale du tournoi ATP 500 néerlandais, en 1 heure et 53 minute.

00:03:42, il y a 44 minutes