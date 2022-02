Plus les tours passent, plus son niveau monte. En difficulté pour son entrée en lice en début de semaine face à Alejandro Davidovich, Stefanos Tsitsipas a désormais bien pris ses marques à Rotterdam et vendredi, il a fait preuve d'une grande solidité pour écarter Alex de Minaur, 34e mondial, de son chemin en quart de finale. Le numéro 4 mondial et tête de série numéro 1 du tournoi néerlandais n'a ainsi jamais été menacé par l'accrocheur Australien qu'il a battu en deux sets (6-4, 6-4) et un tout petit peu plus d'une heure et demie (1h31 de jeu exactement). Pour jouer une première finale aux Pays-Bas, il devra maîtriser le qualifié tchèque Jiri Lehecka, tombeur de Lorenzo Musetti plus tôt dans la journée.

Il sera donc au rendez-vous des demies comme l'an passé sur le dur indoor de Rotterdam. Pour la 7e fois en autant de confrontations, Stefanos Tsitsipas a pris le meilleur sur Alex de Minaur, toujours sous les yeux attentifs de Thomas Enqvist qui a intégré officiellement son équipe cette semaine. Offensif et entreprenant, le Grec a pris le contrôle de la partie en faisant le break dès le 5e jeu à sa 6e occasion. Il n'a plus lâché les commandes par la suite.

Tsitsipas a bien dicté le jeu avec son coup droit

Le score aurait même pu être plus sévère, puisque Tsitsipas a réalisé le double break d'entrée de seconde manche, avant de perdre dans la foulée l'un de ses deux services d'avance. Il faut concéder que, comme à son habitude, Alex de Minaur n'a rien lâché. Sa vitesse de déplacement et sa faculté à contrer à l'échange en cadence ont causé des difficultés au Grec en fin de partie.

Mais ce dernier est resté extrêmement avare en fautes directes (13 pour 22 coups gagnants). Et sa capacité à dicter le jeu en coup droit, notamment en décalage, a fait la différence. Signe de confiance chez Tsitsipas, son revers long de ligne a, par séquences, surpris De Minaur, de même que son usage du slice. Le jeu du numéro 4 mondial semble donc bien en place. Il sera difficile à battre ce week-end.

