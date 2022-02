Bien trop tendre au service avec 43% de premières balles, le Messin a subi la qualité de retour du Britannique, qui l'a agressé d'entrée de match, sans rien rater. En à peine un quart d'heure de jeu, il y avait déjà 4-0 dans la première manche… Et si le second set a été plus équilibré, Humbert parvenant même à breaker son adversaire pour mener 4-1, il s'est inexplicablement décomposé directement après, concédant les cinq derniers jeux de la partie, et offrant à Norrie un succès express vers les huitièmes de finale. Ca sera face au vainqueur du duel Popyrin-Khachanov, disputé mardi après-midi. Avec la défaite de Tsonga un peu plus tôt, tombé sous les coups de Hurkacz , il n'y a officiellement plus de Français à Rotterdam.