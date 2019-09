Medvedev est toujours aussi chaud

Pas de décompression post US Open pour Daniil Medvedev. Deux semaines après son épique finale new-yorkaise perdue en cinq sets et près de cinq heures contre Rafael Nadal, le Russe a repris sa marche en avant. Venu se ressourcer au pays devant le public de Saint-Petersbourg, l'étoile montante du circuit n'a pas déçu en décrochant un nouveau titre. Son troisième, cette saison. Il n'aura pas perdu un set de la semaine et en finale, Borna Coric n'a pas pesé lourd dimanche : le Croate s'est incliné en deux sets (6-3, 6-1) et 1h12 de jeu.

Coric menait pourtant largement dans leurs confrontations respectives (4-1), dont deux succès en indoor. Mais ce Medvedev-là n'a plus grand-chose à voir, comme le Croate a pu le constater. Autoritaire, solide comme un roc, il a écœuré son adversaire, breaké deux fois dans chaque set, alors qu'il n'a de son côté pas concédé la moindre balle de break de toute la rencontre. Medvedev a attendu un petit quart d'heure pour se détacher, prenant le service de Coric à 3-2 pour emporter le premier set en 40 minutes. Au deuxième set, il n'a laissé aucune chance à son adversaire.

"Je suis vraiment heureux. Mon style, c'est plus tôt de cacher mes émotions mais j'avais du mal à ne pas hurler de joie", a avoué Medvedev après le match, devant son public.La confiance qui habite le numéro 4 mondial est réellement impressionnante depuis maintenant deux mois. Daniil Medvedev a désormais remporté 24 des 27 matches qu'il a disputés depuis Wimbledon. Cinq tournois, cinq finales et deux titres. D'ores et déjà qualifié pour le Masters de Londres en fin d'année, le Moscovite se rapproche même du podium mondial. A la Race, il revient à 635 points de Roger Federer.