Moutet, une entrée en lice convaincante

C'est une belle performance pour entrer dans son tournoi. Lundi à Majorque, Corentin Moutet a fait preuve de beaucoup d'autorité pour se défaire du Sud-Africain Lloyd Harris, 51e joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h27 de jeu au 1er tour. Face à un joueur plutôt à l'aise sur gazon qui avait atteint les quarts de finale à Halle la semaine dernière, le Français a déroulé sur son service ne concédant pas une balle de break de la partie.

Moutet a fait la différence à 3-3 sur le service adverse avant de s'adjuger le premier set. Il a fini la partie en boulet de canon, remportant les cinq derniers jeux et affichant un joli pourcentage de réussite derrière sa première balle (78 %). Au prochain tour, sa tâche devrait être beaucoup plus ardue puisqu'il défiera Daniil Medvedev, tête de série numéro 1 du tournoi et numéro 2 mondial.

WTA Bad Homburg Cornet enchaîne bien IL Y A 2 HEURES

Simon ne s'en sort pas, Pouille s'est bien battu

Pour Gilles Simon, en revanche, c'est la soupe à la grimace. Le natif de Nice ne parvient pas à ce sortir du cercle vicieux de la défaite dans lequel il est enfermé depuis plusieurs semaines. Pour la 8e fois d'affilée, il s'est fait éliminer dès le 1er tour sur le circuit ATP lundi. Cette fois, son bourreau s'appelle Casper Ruud qui s'est imposé en deux manches serrées (6-4, 7-6) et 1h39 de jeu.

Spécialiste de la terre battue, Ruud, qui a encore amélioré cette semaine le meilleur classement de sa carrière à la 14e place mondiale, reprenait la compétition un peu plus de deux semaines après avoir été éliminé au 3e tour de Roland-Garros par Alejandro Davidovich Fokina au terme d'un match fou. Le Norvégien s'est surtout montré plus solide dans les fins de sets : il a breaké au meilleur des moments dans le premier à 5-4 pour virer en tête, puis a mieux géré le tie-break du second malgré deux balles de match sauvées par Simon avant même le jeu décisif. Au 2e tour, Ruud affrontera Tennys Sandgren.

Dernier Français en lice de la journée, Lucas Pouille a également échoué au 1er tour. Mais il n'est pas passé loin d'une belle performance contre Karen Khachanov. Le Nordiste, qui était sorti des qualifications sur le gazon majorquin, a buté sur le Russe en trois sets (7-6, 3-6, 6-4) et 2h14 de jeu. Il est d'ailleurs peut-être passé à côté de la victoire dans le premier set où il a été le seul à obtenir des balles de break avant de s'incliner 9 points à 7 dans le tie-break, non sans avoir obtenu une balle pour virer en tête.

Tennis Pour s'imposer à Halle, Humbert a surperformé face au top 10 IL Y A 11 HEURES