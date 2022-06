Avant Wimbledon, Benjamin Bonzi accumule de la confiance. Comme à Stuttgart, le natif de Nimes sera au rendez-vous des quarts de finale du tournoi ATP 250 de Majorque. Et pour les atteindre, il s'est montré plutôt impressionnant puisqu'il s'est débarrassé de Denis Shapovalov, tête de série numéro 3 dont c'était l'entrée en lice, en deux manches sèches (6-4, 6-1) et 1h08 de jeu. Pour une place dans le dernier carré, il affrontera l'Allemand Daniel Altmaier, tombeur de Sebastian Baez (6-2, 2-6, 6-4).

Benjamin Bonzi s'est montré très performant derrière sa première balle, avec 88 % de réussite et seulement 4 minuscules points perdus. Il a été aussi capable de hausser son niveau sur les points importants puisqu'il a sauvé 8 des 9 balles de break auxquelles il a été confronté, convertissant par ailleurs 4 de ses 5 opportunités à la relance.

Rien ne va plus en revanche pour Shapovalov qui concède sa 6e défaite d'affilée. Le Canadien n'a plus gagné depuis plus d'un mois et son succès sur Rafael Nadal en huitième de finale à Rome.

