C'est le Français le plus en vue sur gazon cette année, et d'assez loin. Déjà quart-de-finaliste à Stuttgart, Benjamin Bonzi a rallié les demi-finales du tournoi ATP 250 de Majorque jeudi. Et pour ce faire, le natif de Nimes a réalisé une prestation aboutie face à l'Allemand Daniel Altmaier, 64e joueur mondial, qu'il a maîtrisé en deux sets (6-3, 6-4) et 1h16 de jeu en quart. Grâce à ce succès, il est désormais assuré de faire son entrée dans le Top 50 du classement ATP pour la première fois de sa carrière la semaine prochaine. Pou une place en finale, il défiera Stefanos Tsitsipas, tête de série 2, ou Marcos Giron.

Dans cette partie, Bonzi s'est montré particulièrement en verve sur son service. Non seulement le Français n'a pas perdu le moindre engagement, mais il n'a pas concédé non plus de balle de break. Derrière sa première balle, il a fait des ravages avec 89 % de réussite et quatre minuscules points perdus. Il lui a donc suffi de ravir la mise en jeu adverse une fois dans chaque manche pour l'emporter.

Pour ne rien arranger aux affaires d'Altmaier, Bonzi a eu la bonne idée de breaker à des moments-clés : d'abord à 4-3 en sa faveur dans le premier set, puis à 4-4 dans le second. Il n'avait donc plus qu'à servir pour virer en tête et l'emporter. En fond de court, il n'y a pas eu photo entre les deux hommes, notamment dans la diagonale revers. Altmaier a bien tenté de perturber le Français en se ruant au filet régulièrement, mais rien n'y a fait.

