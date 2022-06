Il ne jouera pas une troisième finale consécutive sur gazon. Après avoir échoué sur la dernière marche à 'S-Hertogenbosch et Halle lors des semaines précédentes, Daniil Medvedev s'est arrêté jeudi en quart de finale du tournoi ATP 250 de Majorque dont il était tenant du titre. Le numéro 1 mondial a buté sur Roberto Bautista Agut, nettement vainqueur (6-3, 6-2) en 1h11, et qui a donc pris sa revanche de Halle face au Russe. En demie, l'Espagnol aura affaire au vainqueur du match entre le qualifié suisse Antoine Bellier et le Néerlandais Tallon Griekspoor.

Cette sortie de piste est en revanche synonyme de fin de saison sur gazon pour Medvedev. Empêché de jouer à Wimbledon (27 juin-10 juillet) comme tous les Russes et Biélorusses, il va désormais se tourner vers la tournée estivale sur dur américain, une partie de l'année où il excelle. Peut-être entamera-t-il d'ailleurs plus tôt la préparation de la défense de son titre à l'US Open. Il pourrait en tout cas l'aborder plus frais.

Pas de Wimbledon, mais une place de numéro 1 au chaud

Sur le court ce jeudi, Medvedev a semblé manquer d'énergie. Breaké d'entrée, il n'a obtenu de son côté qu'une occasion à la relance qu'il n'a pas su saisir. Sa première balle a aussi été beaucoup moins efficace que d'habitude (56 % de réussite derrière). Malgré cette défaite et sa non participation à Wimbledon, le Russe est toutefois assuré de conserver sa place de numéro 1 mondial jusqu'au mois d'août prochain, puisqu'aucun point ne sera distribué au All England Club.

