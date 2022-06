Nick Kyrgios a décidé d'écouter son corps. Alors que l'Australien était censé jouer contre Roberto Bautista Agut en huitième de finale du tournoi ATP 250 de Majorque mercredi, il a déclaré forfait. Dans un communiqué, l'intéressé a justifié son retrait en évoquant une douleur aux abdominaux. A l'approche de Wimbledon (27 juin-10 juillet prochains), il a suivi les conseils du médecin du tournoi et a pris ses précautions pour ne pas rater le troisième Majeur de l'année.

Ad

Wimbledon Comment James Bond a sauvé Marion Bartoli à Wimbledon IL Y A UNE HEURE

"Je suis vraiment désolé de devoir renoncer au match de ce soir (mercredi) ici à Majorque. J'ai joué beaucoup de supers matches dernièrement et malheureusement je me suis réveillé avec une douleur aux abdominaux. Je suis allé voir le médecin du tournoi dans la foulée et il m'a conseillé de ne pas jouer. J'accorde beaucoup de valeur au tournoi mais je vais suivre ses conseils parce que je ne veux pas risquer de manquer Wimbledon la semaine prochaine", a expliqué Kyrgios.

Revenu sur le circuit début juin après deux mois de pause - il avait fait l'impasse sur la saison de terre battue -, Kyrgios a enchaîné deux demi-finales à Stuttgart et Halle avant de gagner son match du 1er tour mardi à Majorque en renversant Laslo Djere (5-7, 7-6, 7-6). Vraisemblablement plus assez habitué à tant jouer, il l'a donc payé physiquement. Son message suggère toutefois que l'Australien a pris avant tout une précaution.

Tennis Vancouver en 2023 et Berlin en 2024 : La Laver Cup annonce ses prochaines destinations IL Y A 4 HEURES