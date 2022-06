Cette fois, la marche était trop haute. Alors qu'il n'avait pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi, balayant au passage Denis Shapovalov - la plus belle victoire de sa carrière jusqu'ici -, Benjamin Bonzi est logiquement tombé en demi-finale à Majorque vendredi. Face à Stefanos Tsitsipas, tête de série 2 du tournoi, le Français a fait de son mieux mais a cédé en deux sets (6-4, 6-4) et un peu plus d'une heure et demie (1h33 précisément). Vainqueur convaicant, le Grec essaiera de décrocher samedi son premier titre sur gazon pour sa première finale sur la surface contre le vainqueur du match entre Roberto Bautista Agut et le qualifié suisse Antoine Bellier.

Ad

Sur la lancée de sa belle semaine, Benjamin Bonzi avait pourtant pris un meilleur départ : il s'est procuré les trois premières balles de break de la partie dans le 5e jeu, mais Stefanos Tsitsipas les a toutes écartées. Et à 4-4, alors qu'il n'avait jamais réussi à menacer son adversaire à la relance jusqu'alors, le Grec a produit son effort, parvenant à convertir sa 3e opportunité, avant de confirmer au service pour enlever la première manche.

ATP Santa Ponsa Bonzi torpille Shapovalov et fonce en quart 22/06/2022 À 15:25

Tsitsipas engrange de la confiance avant Wimbledon

Cette différence d'efficacité a eu un impact sur la dynamique du match. Dans le second acte, Tsitsipas s'est montré beaucoup plus dominateur et autoritaire et a d'ailleurs vite ravi l'engagement adverse (6-4, 2-1) sur un magnifique passing court croisé de coup droit. Plus confiant et décisif en coup droit justement, le Grec n'a plus été mis en danger sur son service par la suite. Il lui aura donc suffi de deux breaks, un dans chaque set, pour s'imposer.

¨

Avant Wimbledon où il reste sur deux éliminations dès le 1er tour, le Grec progresse dans son jeu sur herbe. De son côté, Bonzi pourra se consoler en constatant la semaine prochaine son entrée dans le Top 50.

ATP Halle Un bras de fer explosif et Kyrgios enfonce Tsitsipas 15/06/2022 À 15:50