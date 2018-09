"Il veut être prêt pour début 2019" : La mère de Murray annonce l'objectif

Andy Murray, aujourd'hui descendu au 311e rang au classement ATP après une absence de plus d'un an, dispute en ce moment le tournoi de Shenzhen, où il affrontait ce vendredi l'Espagnol Fernado Verdasco pour une place en demi-finale, au lendemain d'une victoire probante sur le Belge David Goffin. C'est son sixième tournoi de l'année depuis son retour fin juin, après une opération de la hanche début 2018 et une saison 2017 écourtée. Et son avant-dernier, puisque l'Ecossais de 31 ans, triple vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, mettra fin à sa saison la semaine prochaine après le tournoi de Pékin.

Objectif 2019

"Il va bien. Il travaille avec un spécialiste de la remise en forme à Philadelphie", a déclaré Judy Murray, ancienne capitaine de l'équipe de Grande-Bretagne de Fed Cup. "Il tient absolument à se concentrer en cette fin d'année sur un seul objectif : préparer son corps du mieux possible afin d'être physiquement fin prêt pour le début de l'année 2019", a-t-elle ajouté.

"Cela a été un long processus et c'est dur pour quiconque, mais il est incroyablement discipliné, incroyablement résilient", a encore expliqué maman Murray. "Il aime ce qu'il fait, aussi piaffe-t-il d'impatience de revenir. Mais (...) quand vous avez été absent aussi longtemps, vous ne voulez pas précipiter les choses", a répété celle qui fut aussi son entraîneur à ses débuts.