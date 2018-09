Pierre-Hugues Herbert battu en finale par le Japonais Yoshihito Nishioka

La fin du rêve pour Pierre-Yves Herbert. P2H a manqué de ressources en finale du tournoi de Shenzhen et s'est incliné devant l'inattendu Yoshihito Nishioka en trois manches 7-5, 2-6, 6-4 et 2 heures 20 de jeu. Malgré sa belle combativité, le Français n'a pas eu les jambes pour s'offrir un premier sacre en simple sur le circuit. Son adversaire japonais, lui, remporte son premier titre au terme d'une folle semaine. Victime d'une grave blessure à un genou l'an dernier et issu des qualifications, le 171e joueur mondial avait notamment sorti les têtes de série Denis Shapovalov et Fernando Verdasco.

Plus entreprenant dans un début de rencontre équilibré, Nishioka, 23 ans, a signé le premier break pour mener 3-2 alors qu'Herbert menait 40-0 dans ce 5e jeu. Le Français a toutefois su rapidement répliquer et débreaker face à un Japonais devenu soudainement fébrile. Coupable de nombreuses fautes directes dans ce premier set (25), P2H a réussi à compenser grâce à sa taille (1,88m contre 1,70m pour son adversaire) et à la puissance de son service. Il a revanche craqué en commettant trois doubles fautes pour laisser Nishioka reprendre l'avantage avant de remporter cette première manche en 54 minutes de jeu (7-5).

Seconde finale, seconde déception pour Herbert

Poursuivant sur sa lancée, Yoshihito Nishioka a réalisé un nouveau break d'entrée de seconde manche et empoché un quatrième jeu de rang. Si Herbert, 67e mondial, a mis fin à l'hémorragie à 2-1, il a dû faire appel au médecin dans la foulée. Visiblement entamé physiquement après son combat de la veille face à Alex de Minaur, l'Alsacien de 27 ans se plaignait de vertiges mais il a su profiter de ce moment de répit pour se remettre les idées à l'endroit. Il a ainsi pu bousculer son adversaire et étonnamment hausser le ton pour empocher pas moins de six jeux consécutifs jusqu'à remporter ce second set (6-2).

Si les débats sont redevenus disputés en début de troisième manche, Nishioka a de nouveau pris l'ascendant face à un Herbert qui piochait de plus en plus. Mené 5-3, l'Alsacien a bien sauvé quatre balles de match grâce à une série de coups exceptionnels mais il a fini par craquer (6-4). P2H subit sa seconde défaite en finale après celle de Winston-Salem en 2015. Il se consolera dès ce lundi en regardant son joli bond de 14 places au classement ATP.