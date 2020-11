Ils ont bien entamé leur dernière ligne droite de la saison. Engagés dans un ultime tournoi, l'ATP 250 de Sofia, Richard Gasquet et Gilles Simon ont franchi aisément le premier tour, respectivement face à Roberto Carballes Baena (6-3, 6-4) et Andrej Martin (6-2, 6-2). Le Biterrois a eu besoin d'un peu moins d'une heure et demie (1h28 exactement) pour plier l'affaire et retrouvera le Tchèque Jonas Forejtek, invité par l'organisation et vainqueur surprenant de Marin Cilic, pour une place en quart de finale. Simon, lui, sera opposé à John Millman.

Il a eu besoin de quelques jeux pour s'acclimater aux conditions différentes de celles de Bercy : des balles qui "volent" (selon les termes d'Adrian Mannarino lundi) davantage à cause de l'altitude et qui avancent moins vite pour autant. Mais Richard Gasquet a globalement bien mené sa barque. A l'expérience, il a su accélérer aux moments opportuns. Alors que Carballes Baena le tenait bien du fond du court jusqu'à 4-3, il s'est mis à davantage varier, utilisant avec intelligence les changements de rythme entre slices et frappes sèches côté revers surtout. C'est d'ailleurs d'un missile long de ligne après avoir travaillé son adversaire qu'il a fait le premier break du match, confirmé dans la foulée par le gain du premier set.

ATP Sofia Cilic surpris par le 399e mondial : le résumé de la victoire de Forejtek IL Y A 17 HEURES

Simon s'est baladé

Malgré une petite déconcentration en début de 2e acte qui lui a coûté son service, Gasquet a répliqué dans la foulée. Puis à 3-3, un peu comme dans la première manche, il a fait l'effort. Il a conclu sur deux amorties gagnantes, preuve de sa lucidité. Peu à peu, le Biterrois retrouve donc du rythme. Dans le même temps, sur un court annexe, son compatriote Gilles Simon n'a fait qu'une bouchée du Slovaque Andrej Martin auquel il n'a laissé que quatre jeux en 1h20.

Le natif de Nice a mis sa patte sur la partie d'entrée contre le 105e joueur mondial grâce à un double break (4-0). Du fond du court, le Français a imposé ce fameux faux rythme qui a rapidement rendu impuissant un adversaire qui a accumulé les fautes directes. Il n'aura eu qu'une balle de break contre lui à négocier et il l'a sauvée. Martin n'a jamais semblé en mesure de se rebeller, concédant son service également d'entrée de seconde manche. Face à Millman au prochain tour, un adversaire beaucoup plus coriace à l'échange, Simon devra sans doute se montrer un peu plus agressif pour poursuivre sa route.

ATP Sofia Huesler - Basilashvili : le résumé HIER À 12:45