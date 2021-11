C'est une défaite frustrante, mais elle en dit long sur les progrès et le niveau atteint par Arthur Rinderknech en 2021. Jeudi soir, le Français a bien failli sortir le tenant du titre et membre du Top 20 (18e) Denis Shapovalov à Stockholm. Mais au terme d'un combat aussi serré que spectaculaire, c'est le Canadien qui s'en est finalement sorti en trois manches (4-6, 6-3, 7-5) et 2h21 de jeu en quart de finale sur le dur indoor suédois. Il retrouvera vendredi son compatriote Félix Auger-Aliassime pour un choc qui promet avec en jeu une place en finale.

Au terme de cette partie, Shapovalov était aussi fier que soulagé. Et il pouvait l'être tant il n'a pas vu le jour dans un début de match totalement dominé par un Rinderknech offensif et enthousiasmant. Nanti d'un double break d'avance rapide (4-0), le Français a su en conserver un pour virer en tête. Mais alors que les serveurs faisaient la loi dans le deuxième set, il a un peu baissé de rythme dans le huitième jeu et son adversaire a sauté sur l'occasion pour faire le break, remettant les compteurs à zéro (4-6, 6-3).

Le troisième set a été aussi intense qu'indécis. Après avoir écarté une première occasion de break sur son service à 1-1, Rinderknech en a eu une à son tour dans le jeu suivant, sans parvenir non plus à la convertir. Entre deux joueurs aux styles agressifs et percutants, la fin de partie a été haletante. La patience - pas forcément son point fort habituellement - et la persévérance de Shapovalov ont fini par payer à 5-5, quand le demi-finaliste de Wimbledon est allé chercher le break décisif vers l'avant, en claquant un smash après une belle attaque de coup droit croisé. Rinderknech aura tout essayé, et pas grand-chose à regretter. De quoi l'inspirer pour la suite, malgré tout.

