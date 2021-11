Tennis

Le résumé de la finale de l'ATP 250 de Stockholm : Tommy Paul bat Denis Shapovalov 6-4, 2-6, 6-4

ATP 250 STOCKHOLM - L'Etatsunien Tommy Paul a signé de jolis coups ce samedi, pour venir à bout du Canadien Denis Shapovalov en Suède, et s'adjuger son premier titre ATP. Une surprise ? Plus vraiment, après ses victoires face à Andy Murrey et Frances Tiafoe notamment. Voici le résumé de son succès 6-4, 2-6, 6-4, en vidéo.

00:03:14, il y a 43 minutes