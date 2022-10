Patrick Mouratoglou ne pouvait pas rêver meilleurs débuts. Un peu plus d'une semaine après être devenu officiellement le deuxième coach de Holger Rune, le Français a vu son jeune protégé (19 ans) remporter le deuxième trophée de sa carrière dimanche à Stockholm. Le Danois l'a fait avec la manière qui plus est, dominant avec autorité la tête de série 1 du tournoi en finale, Stefanos Tsitsipas, en deux sets (6-4, 6-4) et un peu plus d'une heure et demie (1h31 exactement). Lundi, il intégrera pour la première fois de sa carrière le Top 25.

La thèse de l'accident ne tient plus. Pour la deuxième fois en deux confrontations, Stefanos Tsitsipas a subi la loi de Holger Rune. Quelques mois après sa défaite surprise en huitième de finale de Roland-Garros face au même adversaire, le Grec n'a pas su inverser la tendance et faire respecter son rang. Et pour cause, il est tombé sur plus fort que lui, tout simplement ce dimanche. Par la lourdeur de ses frappes, son agressivité et son audace, le Danois a maîtrisé la finale de bout en bout, comme un vieux briscard.

Tsitsipas martyrisé dans la diagonale revers

Un break précoce dans chaque manche aura suffi à Rune, et à chaque fois au même moment : à 1-1 dans la première comme dans la seconde. Il a ainsi parfaitement exploité les secondes balles adverses pour s'engager totalement dans ses retours. Pris de vitesse, dépassé en cadence à l'échange, Tsitsipas n'a globalement pas fait le poids, surtout dans la diagonale, secteur du jeu dans lequel il a constamment subi.

Le Grec pourra néanmoins s'en vouloir d'avoir cédé son service dans un jeu où il menait 40/0 dans le second set. Mais c'est à peu près le seul regret à nourrir : il n'a eu qu'une seule occasion de s'emparer de l'engagement adverse alors qu'il était mené 6-4, 3-2 et Rune l'a parfaitement écartée. Déjà martyrisé par Carlos Alcaraz, Tsitsipas voit décidément la jeune génération pousser derrière lui et ne semble pas avoir la solution pour répliquer. Du moins cette saison.

