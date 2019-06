Gaël Monfils n’a pas fait long feu à Stuttgart. Vainqueur in extremis de Steve Johnson au 1er tour, le numéro 1 français a dû cette fois s’incliner au bout du suspense et du tie-break décisif du troisième set (7-5, 6-7, 7-6) après 2h18 de bataille face à l’Américain Denis Kudla, 84e joueur mondial. Peu à l’aise sur gazon, le Parisien a eu le mérite de se battre dans une partie à multiples rebondissements, mais cela n’a pas suffi. En quart de finale, l’Américain retrouvera Karen Khachanov ou Matteo Berrettini.

Le gazon n’est pas sa surface préférée, on le sait. Et ce n’est pas cette défaite dès le 2e tour en Allemagne qui devrait l’en dissuader. Mais Gaël Monfils ne s’est pas défilé jeudi : mal embarqué après avoir concédé le premier set puis un break d’entrée dans le deuxième, il s’est battu jusqu’au bout et a bien failli renverser la vapeur. Porté par un bon pourcentage de premières balles, le Tricolore a décoché quelques coups droits dont il a le secret et n’a cessé de s’encourager, mais il a manqué de constance et parfois d'agressivité.

Déterminé mais inconstant

Breaké d’entrée dans chaque set, Monfils a dû constamment cravacher pour rester au contact de son adversaire qui, malgré son classement modeste, est un bon joueur sur herbe (Kudla a notamment atteint le dernier carré l’an dernier à Halle). Solide dans le tie-break du deuxième set, le Parisien a cru prendre le contrôle de la partie dans le troisième acte après avoir enchaîné trois jeux consécutifs et avoir pris un break d’avance (7-5, 6-7, 2-3).

Mais il s’est fait rejoindre immédiatement, avant de céder dans l’ultime jeu décisif face à un Américain inspiré et percutant. Si un tel résultat ne semble pas de nature à lui donner confiance, Monfils peut apprivoiser la surface dans les prochaines semaines s’il conserve cette détermination. Il lui faudra néanmoins oser davantage prendre le filet, un domaine dans lequel il a été déficient ce jeudi.