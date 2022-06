Roland-Garros à peine terminé, c'est déjà parti pour la saison sur gazon. Et elle démarre bien pour le clan tricolore. Engagé du côté de l'ATP 250 de Stuttgard, Benjamin Bonzi n'a pas fait de détails pour son entrée en lice lundi. Le Français, 58e mondial, n'a laissé que cinq jeux (6-4, 6-1) en à peine plus d'une heure (1h06 exactement) au vétéran espagnol Feliciano Lopez (40 ans), 113e à l'ATP et invité par l'organisation. Pour une place en quart de finale, il défiera un autre Bleu : le vainqueur du match entre Ugo Humbert et Arthur Rinderknech.

Durant la partie, Bonzi a breaké à trois reprises Lopez, dont le service de gaucher est pourtant difficile à retourner, surtout sur herbe. Il faut dire que l'Espagnol a été un peu lâché par sa première balle (50 %, 6 aces pour 6 doubles fautes). De son côté, le Français a extrêmement bien servi (10 aces, 1 double faute), sauvant la seule occasion de break de son adversaire. Il a même enchaîné 7 jeux de 4-4 à 6-4, 5-0 pour imposer sa loi. En somme, une entrée en lice des plus prometteuses.

