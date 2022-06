Il ne s'est pas baladé, mais il a gagné. Et c'est le plus important pour Matteo Berrettini. L'Italien, que l'on n'avait plus vu sur un court depuis une défaite en huitième de finale du Masters 1000 d'Indian Wells face à Miomir Kecmanovic en mars dernier, a renouvé mercredi avec la compétition et la victoire. Opéré de la main droite, il a donc repris avec succès au 2e tour sur le gazon de Stuttgart face au qualifié et 121e joueur mondial moldave Radu Albot en trois sets (6-2, 4-6, 6-3) et un peu moins de deux heures de jeu (1h53 précisément). Exempté de 1er tour car tête de série 2 du tournoi, il retrouvera Lorenzo Sonego ou Jan-Lennard Struff en quart de finale.

Ad

Roland-Garros Berrettini renonce à Roland 14/05/2022 À 19:56

Pour s'imposer, Berrettini a pu compter sur l'une de ses armes maîtresses : le service. Il a ainsi frappé 71 % de premières balles, gagnant 81 % des points joués dans la foulée. Totalement en contrôle en début de match, il s'est fait un peu peur en concédant le deuxième set alors qu'il avait eu les occasions pour faire la différences (3 balles de break non converties à 2-1 et 3-2). Dans la manche finale, il a toutefois inversé les rôles, résistant dans un premier temps, avant de s'emparer de l'engagement adverse dans le 4e jeu (6-2, 4-6, 3-1) pour ne plus lâcher son avantage.

Le compte-à-rebours est lancé avant Wimbledon

De retour à l'entraînement il y a quelques semaines, Berrettini avait décidé de faire l'impasse sur Roland-Garros, ne s'estimant pas assez solide pour reprendre par des matches au meilleur des cinq sets. Sur gazon, il espère monteer en puissance et tentera de défendre son titre au Queen's la semaine prochaine mais perdra de toute façon ses points de finaliste de Wimbledon puisque l'ATP les a retirés au Majeur anglais. A noter que Berrettini a déjà été sacré à Stuttgart en 2019.

Le plus dur de Nadal, le plus spectaculaire de Swiatek : les 10 stats qui ont fait Roland 2022

ATP Indian Wells Une première : Berrettini est en 8es à Indian Wells 15/03/2022 À 20:29