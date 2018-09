Lucas Pouille, toujours blessé, déclare forfait

"Je souffre encore de cette déchirure musculaire, mais je fais tout pour être de retour sur le circuit le plus vite possible". Lucas Pouille va devoir prendre son mal en patience. C'est ce qu'il a expliqué sur son compte Twitter, mardi. Pouille a en vue une grosse fin de saison, qui passe par deux Masters 1000, à Shanghai et Paris, puis surtout une finale de Coupe Davis en fin d'année contre la Croatie.

Pouille, artisan de la qualification des Bleus pour la finale de la Coupe Davis mi-septembre en demie contre l'Espagne, avait renoncé ensuite au tournoi de Metz pour "une blessure au dos".