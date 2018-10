ATP Tokyo : Gasquet remporte la bataille face à Kyrgios (7-6, 7-6), Chardy éliminé par Struff

Richard Gasquet a lutté, bataillé... et finalement gagné. En un peu plus d'une heure, la tête de série n°8 du tournoi de Tokyo s'est défait de Nick Kyrgios (7-6 [4], 7-6 [1]) ce jeudi. Une belle victoire pour le 25e mondial, qui n'a concédé... aucune balle de break durant la rencontre. Problème, il n'a pas su concrétiser les siennes (0/5), et les deux sets se sont ainsi terminés avec un tie-break.

Chardy éliminé

Malmené dans le premier, Gasquet a su renverser l'Australien à 4-2 en enchaînant cinq points de suite. Le deuxième ? Un monologue du Français. En infligeant un 7-1 cinglant à Kyrgios, le Biterrois a empoché le gain du match. Le voilà qualifié pour les quarts de finale, où il affrontera la tête de série n°2 Kevin Anderson. Le Sud-Africain, de son côté, a battu Frances Tiafoe (6-3, 3-6, 6-2).

Jérémy Chardy, lui, ne verra pas les quarts à Tokyo. Le Français a été éliminé jeudi au deuxième tour par l'Allemand Jan-Lennard Struff 7-6, 6-7, 6-4. En quarts de finale, Struff, 56e joueur mondial, affrontera le Canadien Denis Shapovalov, tombeur du Suisse Stanislas Wawrinka.