ATP Toronto

"Je veux être numéro un mondial". Ce n'est plus une surprise, Daniil Medvedev crie son objectif à qui veut l'entendre. L'actuel deuxième joueur mondial, bloqué dans sa quête par Novak Djokovic, qui "remporte tous les matches qu'il dispute en tournoi du Grand Chelem", au grand dam du Russe, a plus de 2000 points de retard sur le Serbe au classement ATP (12113 contre 9920). Mais Medvedev a l'occasion d'en grappiller en terres canadiennes dès ce dimanche, face à Reilly Opelka, qui disputera sa première finale de Masters 1000 à Toronto.

Il faut dire que le géant de 2,11 mètres vit la plus belle semaine de sa carrière, lui qui vient de créer l'exploit en venant à bout de Stefanos Tsitsipas en demi-finales (7-6, 6-7, 6-4), le premier Top 5 mondial accroché à son tableau de chasse, malgré un set perdu au tie-break. Mais l'Américain de 23 ans a su s'accrocher face au dernier finaliste de Roland-Garros pour décrocher le deuxième set et frustrer le numéro trois mondial, qui, de colère, en a jeté sa raquette au sol. Avant de finir le travail sur un dernier jeu blanc, mettant fin à plus de 2h30 de combat acharné. En s'imposant face à Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov, Lloyd Harris, Roberto Bautista Agut et donc, Stefanos Tsitsipas, "Big O" a définitivement montré à ceux qui en doutaient encore qu'il avait bien plus d'atouts dans son jeu que son service canon.

"Il faut que je gagne les gros titres"

Pour sa part, au lendemain d'une rencontre intense face à Hubert Hurkacz, Daniil Medvedev a facilement dominé John Isner en deux sets (6-2, 6-2) et 55 minutes de jeu, concrétisant quatre breaks en huit jeux de service adverse pour s'offrir la chance de conquérir son quatrième trophée de la saison, après l'ATP Cup en Australie et les tournois de Marseille et de Majorque. Mais le Russe, qui n'a qu'un seul objectif en tête, est encore loin d'être rassasié : "Je sais que si sur une année je gagne deux tournois du Grand Chelem et quelques Masters 1000, je serai le nouveau numéro un, donc c’est pour ça que je me bats. Il faut que je gagne les gros titres, c’est ce que j’essaie de faire".

Finaliste de l'Open d'Australie (défaite contre Djokovic) puis sorti en quarts de finale de Roland-Garros par Stefanos Tsitsipas puis encore plus prématurément à Wimbledon en huitièmes face à Hurkacz, Daniil Medvedev ne veut plus perdre. Le numéro deux mondial souhaite se donner le plein de confiance à deux semaines du dernier grand rendez-vous de la saison : l'US Open, qui débutera le 30 août. "Je suis vraiment heureux de mon jeu en ce moment," a résumé Medvedev à la veille de sa finale. Djokovic et Opelka sont prévenus.

