Les Jeux sont terminés, mais la tournée nord-américaine de tennis commence bien. A trois semaines de l'US Open, c'est à Toronto que le circuit ATP concentre son attention cette semaine avec un Masters 1000 où Medvedev, et Tsitsipas seront les têtes d'affiche principales, Rafael Nadal ayant dû déclarer forfait à cause de douleurs au pied . Et le Russe est passé proche de la correctionnelle.

Interrompu par la pluie lors de son deuxième tour face à Alexander Bublik, le numéro 2 mondial a été mené un set à zéro, avant de se reprendre et de s'imposer en trois sets et plus de deux heures de jeu (4-6, 6-3, 6-4). Medvedev a fait preuve de nervosité, alors que l'opportunité de garnir son palmarès semble idéale sur le dur canadien.

Son compatriote Karen Khachanov, récent médaillé d'argent à Tokyo, a lui aussi souffert mais s'est imposé en trois manches et 2h35 de jeu face à Cameron Norrie (6-4, 5-7, 6-4). Il retrouvera un autre Russe au prochain tour, en la personne d'Aslan Karatsev.

ATP Toronto "Mon pied n'est pas prêt pour ça" : Nadal trop juste et forfait pour Toronto IL Y A UNE HEURE

Un sacré combat, et Khachanov a pris la mesure de Norrie

Paire convaincant, Isner expéditif

De son côté, Kei Nishikori a aussi eu besoin de trois manches pour se défaire du Serbe Kecmanovic (6-4, 6-7, 6-2).

Nishikori a dû cravacher pour sortir Kecmanovic

John Isner a, lui, été expéditif face au jeune Alejandro Davidovich Fokina (6-1, 6-4). Le géant Américain n'a eu besoin que d'1h06 pour se défaire de l'Espagnol de 22 ans, et sera opposé au Chilien Christian Garin au prochain tour.

Côté tricolore, Benoît Paire a montré la voie en dominant l'Américain Mackenzie McDonald (6-3, 6-4) au terme d'un match sérieux. Très solide à l'engagement (11 aces), impeccable sur les balles de break de son adversaire, Paire n'a jamais tremblé. Ugo Humbert tentera de rééditer son exploit de Tokyo face à Stefanos Tsitsipas plus tard dans la journée canadienne.

ATP Toronto Humbert écarte Sonego et s'apprête à retrouver Tsitsipas HIER À 17:21