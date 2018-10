ATP Vienne : Gaël Monfils se défait de Steve Johnson (4-6, 6-3, 6-2) au 1er tour

Gaël Monfils, qui a annoncé dans la presse qu'il ne continuerait pas sa saison après le tournoi de Vienne cette semaine, ne rangera pas la raquette mercredi car il a franchi le premier tour en Autriche, venant à bout de l'Américain Steve Johnson (4-6, 6-3, 6-2).

Auteur de plus de 45 coups gagnants, le Parisien, 33e joueur mondial, a su renverser la rencontre, et retrouvera au deuxième tour un autre Américain, John Isner (9e). Finaliste la semaine précédente à Anvers, Monfils dispute probablement ses derniers matches de 2018 à Vienne : il a en effet annoncé dans L'Equipe qu'il renoncerait au Masters 1000 de Paris-Bercy, qui clôture la saison.

"Depuis Shanghai, je sais que ne jouerai pas Bercy (...) J'adore Bercy, mais je n'y serais pas arrivé en forme, et ce n'est pas la meilleure solution pour défendre mes chances. A Vienne, c'est déjà limite", a-t-il expliqué, rendant plus qu'incertaine une possible sélection pour la finale de la Coupe Davis (23-25 novembre), lui qui n'a plus joué depuis début 2016 avec les Bleus.