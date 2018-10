La place de N.1 français, le titre, impact psychologique... Face à Coric, Pouille perd gros

Tenant du titre à Vienne, Lucas Pouille s’arrête dès le deuxième tour cette année. Le Français s’est incliné en trois manches et 1h58 de jeu face à Borna Coric (4-6, 6-0, 6-4) après un match accroché. Pouille a bien débuté en menant un set à rien, avant de baisser de rythme et de subir le réveil de la tête de série numéro 6 du tournoi. Le Nordiste aura sûrement à cœur de se rattraper dès la semaine prochaine à Bercy. Borna Coric, lui, est en quart de finale et affrontera Kevin Anderson.

Le début de rencontre a pourtant été à l’avantage du joueur français, plus entreprenant à l’échange. Les deux pieds dans le court, Lucas Pouille a eu quatre occasions de break à 4-3 en sa faveur mais Borna Coric a bien serré le jeu pour s’en sortir. Sûr de sa force, le Nordiste n’a pas paniqué et a attendu son jeu de retour suivant pour faire le break et ainsi mener un set à rien. Avec 93% de points remportés derrière sa première balle et aucune balle de break concédée, Lucas Pouille a joué une manche presque parfaite.

1/7 sur balle de break

A partir de ce moment-là, le Français a connu un inquiétant passage à vide… Il a perdu six jeux de suite et a encaissé un cinglant 6-0. La faute à un Coric plus agressif, mais aussi à cause de son service qui n’a cessé de décliner : seulement 11% de points remportés derrière sa seconde balle ! Avec en plus 13 fautes directes, Lucas Pouille a totalement sombré. Plus solide dans la dernière manche, le Nordiste n’a pas pu contrer le jeu bien en place de la tête de série numéro 6. Borna Coric a géré et a attendu le bon moment pour breaker son adversaire, avant de conclure la partie sur sa mise en jeu.

Lucas Pouille a pourtant eu des occasions, mais il termine la rencontre avec une seule balle de break convertie sur sept obtenues. Depuis octobre 2016, le Français n’a remporté qu’un match face au top 15, en huit rencontres. Il ne lui reste plus que Bercy la semaine prochaine pour retrouver de la confiance, avant la finale de Coupe Davis face à la Croatie, pendant laquelle il pourrait retrouver son adversaire du soir. Il abordera le tournoi parisien au mieux à la 30e place mondiale, laissant son rang de meilleur Français à Richard Gasquet.

Borna Coric, lui, est en pleine confiance et défiera Kevin Anderson jeudi en quart de finale du tournoi de Vienne.